Obywatelska energia!!

Po cieszących się coraz większą popularnością obywatelskich budżetach miast i wsi (w których mieszkańcy, wspólnie, decydują o sposobie wykorzystania części publicznych środków, a władze lokalne zyskują na ich, obywatelskim zaangażowaniu), widać miejsce na OBYWATELSKIE zakupy energii (czyli takie, w których władza lokalne wspierają mieszkańców i firmy zlokalizowane na terenie Gminy we wspólnych zakupach energii, przyczyniając się do obniżania / optymalizowania rachunków / faktur za prąd i gaz.

Jak to robią inni?

W Wielkiej Brytanii to rząd inicjuje wspólne zakupy dla drobnych konsumentów energii (gospodarstw domowych i małych firmy, do 40 MW mocy) współfinansując podmioty pomagające w procedurze zmiany sprzedawcy. W latach 2012-2013 przeznaczył na to 5 mln funtów. Cel jest oczywisty - obniżanie rachunków za prąd na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej i umożliwienie małym korzystania z przywilejów dużych (ekonomia skali). Statystyki potwierdzają - w całej Europie drobni konsumenci energii elektrycznej przepłacają za rachunki za prąd rocznie ok. 13 mld euro (Polska też jest wliczona w kalkulację)! A mimo to jedynie 10% konsumentów decyduje się na zmianę sprzedawców lub grupy taryfowej w ciągu roku – u nas odpowiednio 1% w ciągu 5 lat!

Link do konferencji w której brał udział P.Prezydent Miasta Racibórz - Mirosław Lenk

Link do artykułu na www.naszraciborz.pl - http://www.naszraciborz.pl/site/art/7/22/57109.html