Co powinniśmy wiedzieć zmieniając sprzedawcę prądu?

Dziś szukając możliwości zmiany sprzedawcy prądu jesteśmy niemal zasypywani ofertami od sprzedawców. To, że możemy w nich przebierać szukając tej najbardziej korzystnej dla nas wcale nie znaczy, że jest nam łatwiej. Na co powinniśmy zwrócić uwagę zmieniając sprzedawcę prądu by nie wpędzić się w późniejsze kłopoty?

Poniżej lista tematów opracowanych przez ekspertów z platformy aukcyjnej Ogarniamprad.pl, na które powinniśmy zwrócić uwagę podczas zmiany sprzedawcy energii.

Aktywny sprzedawca – musi się znajdować na liście firm współpracujących z naszym dystrybutorem regionalnym (Operatorem Systemu Dystrybucyjnego – OSD). Możemy to sprawdzić na stronach internetowych dystrybutorów.

Brak prądu – nie musimy się obawiać, że w związku z podpisaniem nowej umowy przez jakiś czas będziemy pozbawieni dostaw prądu w wyniku obowiązywania poprzedniej. Nowa umowa wchodzi w życie w chwili wygaśnięcia dotychczasowej.

Zmiana liczników – w związku z przeprowadzoną zmianą czasem konieczne jest dostosowanie liczników – nie ponosimy z tego tytułu żadnych opłat, podobnie jak za samą zmianę sprzedawcy.

Dwie opłaty – Na łączną wysokość rachunku składają się przede wszystkim dwie opłaty – jedna jest stała i dotyczy przesyłu prądu, druga – ruchoma i ta właśnie jest bezpośrednio zależna od warunków oferty danego sprzedawcy.

Stała opłata przesyłowa – korzystanie z usług nowego operatora nie oznacza także zmian opłat za przesył energii elektrycznej – stawki te są stałe i ustalane przez Urząd Regulacji Energetyki.

Warunki dodatkowe – w pierwszej kolejności zwracamy uwagę na stawki za MWh – niższa cena za kilowatogodzinę to szansa na niższe wydatki, ale może to być obwarowane dodatkowymi warunkami, o których zawsze powinniśmy pamiętać, dokonując szczegółowej weryfikacji umowy. Czynnikami mogącymi wpływać na realną cenę są m.in.: opłaty dodatkowe, wysokość opłaty handlowej, oferta gwarancji ceny, warunki rozliczania i płatności, zakres obowiązywania umowy, jej czas (nieograniczony, umowa terminowa), warunki wypowiedzenia umowy (mogą się pojawić np. kary umowne za nieprzedłużenie umowy itp.).

Odstąpienie od umowy – pamiętajmy m.in. o tym, że jeśli podpisujemy umowę poza siedzibą sprzedawcy, mamy prawo w ciągu 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyn i bez jakichkolwiek konsekwencji formalnych czy finansowych.

Kopia umowy – powinniśmy pamiętać o tym, aby przedstawiciel sprzedawcy pozostawił nam egzemplarz umowy ze wszystkimi załącznikami.

Umowa kompleksowa – zmieniając sprzedawcę, warto sporządzić umowę kompleksową, dzięki czemu damy pełnomocnictwo nowemu sprzedawcy do zrealizowania w naszym imieniu wszystkich formalności względem byłego operatora oraz dystrybutora (którego zmienić nie możemy).

Generalna umowa dystrybucji dla umowy kompleksowej (GUD-K) – dzięki niej otrzymamy jedną fakturę (zamiast dwóch – osobnej za dystrybucję i za sprzedaż prądu).

Pomoc telefoniczna – wszelkie wątpliwości dotyczące sprzedawcy i warunków zaproponowanej umowy możemy również wyjaśnić korzystając z numeru telefonicznego Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych Urzędu Regulacji Energetyki – 22 244 26 36.

Dowolność wyboru – nie wyznaczonych żadnych limitów co do zmiany sprzedawcy prądu, możemy więc dokonywać jej wielokrotnie.

W podstawowej ocenie różnych ofert pomogą nam porównywarki internetowe. Takie wygodne narzędzie znajdziemy m.in. na stronach URE – to Cenowy Energetyczny Kalkulator Internetowy. Są to jednak narzędzia oparte o aktualnych ofertach przedstawianych dla ogółu klientów. Jeśli zależy nam na indywidualnej ofercie powinniśmy zwrócić się do specjalisty, który wie jak negocjować warunku ze sprzedawcą. Jest też od niedawna możliwość korzystania z zalet zakupów grupowych, co ważne zyskując dzięki temu dodatkową siłę negocjacyjną.

Wzmożone zainteresowanie możliwością przeprowadzenia zmiany sprzedawcy prądu poskutkowało, jak to często bywa, stosowaniem nieuczciwych praktyk. Co prawda dziś w większym stopniu rozumiemy zasady, według których podpisywane są nowe umowy – warto jednak zapamiętać kilka podstawowych warunków, dzięki którym będziemy mogli świadomie podjąć swoje decyzje.