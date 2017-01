Ogarniamprad.pl to pierwsza w Polsce platforma aukcyjna do grupowych i profilowych zakupów prądu i gazu.

Prawie 4,5 mln oszczędności to fakt. Rozwiązanie wchodzi na rynek.

Daje dostęp do konkurujących sprzedawców energii. Zakładając darmowe konto, można dołączyć do licytacji i jeśli chce się – można zmienić sprzedawcę. Użytkownicy decydują czy akceptują warunki umowy. Od formalności i wsparcia oraz opieki nad przebiegiem przebiegiem aukcji jest Ogarniamprad.pl.

Pierwszy kontakt i skojarzenia ludzi jeśli chodzi o zmianę sprzedawcy prądu to pytanie czy to nie jest jakiś twór typu firma z gatunku tych owianych złą sławą tzw. "Domokrążcy" lub "Naciągacza" z jakimi mieliśmy okazję się stykać i o których media pisały bez litości (nie zostawiono "suchej nitki", internauci nie szczędzili komentarzy). Kontakt ten jednak szybko zmienia swoją trajektorię bo platforma on-line to moc grupowych zakupów - mechanizm sprawdzony w zakupach publicznych kiedy to negocjuje się duże ilości energii. Opinie Użytkowników potrafią utwierdzić w przekonaniu że to coś na czym można polegać (93% wzięło udział w następnej aukcji na kolejny rok)

Nie ma miejsca też na lanie wody, liczy się konkret - ile można oszczędzić, ile moje zużycie roczne będzie wynosić na podstawie wprowadzonej faktury ile bym płacił na przykładzie zakończonych aukcji, ile przeciętne gospodarstwo może zaoszczędzić - z tymi informacjami nie ma problemu, można zaczerpnąć wiedzy m.in po zarejestrowaniu się i wprowadzeniu danych z faktury na Ogarniamprad.pl.

Uświadomienie to też ważny element - po zmianie pojawiać się będą 2 faktury bo jest i opłata za dystrybucję( ta się nie zmienia - chociaż czasami..) no i opłata za sprzedaż energii (ale i gazu).

Kierunek jasno wytyczony - w Wielkiej Brytanii w zeszłym roku sprzedawcę zmieniło 4 mln gospodarstw domowych (51 mln obywateli) , w Polsce (38,5 mln obywateli) zmienia 2% gospodarstw domowych.

