platforma Ogarniamprad.pl jako 1 z 7 niebanalnych sposobów na oszczędność - wg innpoland.pl/

Serwis WWW - INNPOLAND.PL zajmujący się tematyką innowacji w Polsce należący do Grupy NATEMAT, wymienił platformę aukcyjną Ogarniamprad.pl jako 1 z 7 niebanalnych sposobów na oszczędzanie.

Patrząc na to co dzieje się w mediach można (z uśmiechem na twarzy) zauważyć, że pojawia się wiele komunikatów o nowych markach z rozwiązaniami obmyślonymi tak aby znacząco usprawniały lub ułatwiały życie konsumentom - czy to jako sprytnie działające usługi, odważne produkty albo nowatorskie połączenie kilku płaszczyzn funkcjonalnych. Artykuł, o którym mowa zawiera wyszczególnienie takich właśnie innowacyjnych rozwiązań z metką "made in Poland" oraz opisem czym sobie zasłużyły na uwagę Użytkowników.

"... OgarniamPrad.pl

Ten pomysł to prosta adaptacja tego, co w środowiskach samorządowców jest codziennością – zakupów grupowych. Założona przez Danutę Staniszewską firma Ogarniamprad.pl umożliwia klientom zmianę dostawcy energii w taki sposób, by jak najwięcej mogli na tym zyskać. Z tej formuły oszczędzania mogą skorzystać zarówno osoby indywidualne, jak i przedsiębiorstwa..." Obok platformy pojawiły się też:

KUNDI - branża ubezpieczeniowa

- branża ubezpieczeniowa Kizzu i Blix - aplikacje związane z zakupami

- aplikacje związane z zakupami Azimo - rozwiązanie Fintech

- rozwiązanie Fintech Yanosik i Motolog - transport

- transport Silvair - inteligentne oświetlenie

- inteligentne oświetlenie InviPay - pośrednik w finansowaniu

http://innpoland.pl/131939,7-niebanalnych-sposobow-by-w-2017-roku-zaoszczedzic-nawet-kilka-tysiecy-zlotych artykuł autorstwa Pana Mariusza Janika z INNPOLAND.PL (Grupa NATEMAT)

artykuł dostępny również na FACEBOOK'u (link)